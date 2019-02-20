ГОРОСКОП НА 20 ЛЮТОГО

Овен
Напряженный день. Успех гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы – кажущаяся мягкость, находчивость и тонкая дипломатия вернее приведут к успеху.
Телец
Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Но возможно, что кое-кто неправильно расценит вашу кажущуюся мягкость, посчитает вас излишне застенчивыми и попытается взвалить на вас обременительные обязанности.
Близнецы
Вероятно, общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит в скором будущем упрочить финансовое положение. В личной жизни следите за развитием событий и не выпускайте инициативу из своих рук – сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.
Рак
Благоприятный день для общения, новых знакомств, путешествий или приема гостей. Вероятно, неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на выходные или на ближайшие дни. Сон исполнится, если уже снился раньше. Драка, спор во сне – к благополучию.
Лев
Сегодня многие Львы могут проявить свое стремление к успеху, к светским развлечениям. Вероятный поход в театр или на концерт, визит друзей или приглашение в гости дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. В личной жизни возможен неожиданный поворот событий в вашу пользу.
Дева
Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии. Вы сможете с блеском проявить себя на любом поприще, однако следует определить границы своих возможностей. Решительность или стремление браться за осуществление глобальных проектов может обернуться против вас.
Весы
Усиливаются дар предвидения и интуиция. В выражении чувств следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость – это позволит вам лучше разглядеть предмет своего внимания. Сон накануне – вещий на месяц. Булавки, иглы, осколки стекла во сне – к обидным шуткам или разочарованию.
Скорпион
День связан с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Вероятно, различные дела и мелкие проблемы заставят приложить значительные усилия, однако скорее всего не принесут желаемых результатов. Избегайте скопления народа – вас могут захватить эмоции и общее настроение толпы. Девиз дня – немногословность, сторонний взгляд и умение анализировать события.
Стрелец
День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы. Домашние хлопоты отнимут много времени и сил. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.
Козерог
Начинается период эмоционального обновления, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка сыграют в вашей жизни большую роль. Возможно, появятся новые идеи, которые повлияют на ваши планы, однако проявите осмотрительность: не следует пытаться перевернуть мир.
Водолей
Активный, творческий день. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях. Полезны групповые занятия, общение с друзьями. Вероятно, свежие идеи и мысли откроют перед вами дополнительные источники заработка. Новое знакомство обещает оказать благоприятное влияние на дальнейшую деятельность.
Рыбы
Благоприятное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. Женщины-Рыбы способны вскружить голову кому угодно, однако повышенная требовательность и капризность могут явиться препятствием для продолжения отношений с партнером. Мужчинам-Рыбам не следует забывать о полноценном отдыхе, который пойдет им на пользу. Устройте небольшой семейный праздник. Не стесняйтесь проявлять чувства.