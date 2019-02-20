ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 ЛЮТОГО 20.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1649 — Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська.1666 — заснований Монреаль — одне з найбільших канадських міст.1872 — у США запатентований електричний ліфт.1940 — вперше на екранах з’явилася знаменита пара — Том і Джеррі.1960 — на сцені рідної школи в Сіетлі відбувся перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Гендрікса.1962 — американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі «Френдшип-7» (Friendship 7).1988 — Кайлі Міноуг уперше очолила британський чарт — на вершину хіт-параду забралася пісня «І Should Be So Lucky» і залишалася номером один п’ять тижнів.1994 — Торі Амос очолила британський чарт зі своїм другим альбомом «Under The Pink».1998 — 15-літня американка Тара Ліпінскі виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.1999 — у Москві відбулася прем’єра фільму Микити Михалкова «Сибірський цирульник».2002 — «The Strokes» названі «новачками року» «Brit Awards».2002 — заснування українського видавництва «Видавничий дім „Школа“» (видавництво, Харків).2003 — героями Brit Awards стали «Coldplay» і Ms Dynamite, заробивши по дві нагороди кожен.2014 — під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з беркуту були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали «Небесною сотнею». Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ