ІМЕНИНИ 19 ЛЮТОГО

Христина — означає «християнка», «присвячена Христу».
Максим (лат. maximus) — чоловіче ім’я, латинського походження. У перекладі з латинської мови означає «найбільший, найвеличніший». Римське родове ім’я. Станом на 2010–2012 роки ім’я Максим є найпопулярнішим в Україні
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.
Марта (гр. Martha) — жіноче ім’я, від арамейського מרתה (Martâ) — «пані», «володарка».
Юліан — чоловіче ім’я грецького походження, означає Сонячний (від Еліоса — в давньогрецькій міфології сонячного божества, сина титана Гіперіона і Теї (або сина Гіперіона та Ірифесси), брата Селени і Еос.).
Севастян — ім’я, що походить від грец. σεβαστός через лат. Sebastianus. Означає «вельмишановний», «священний». Жіноча форма імені — Севастіяна.
Вакула — українське ім’я, народна форма канонічного імені Вукол.