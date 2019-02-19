19 лютого за новим стилем в православної церкви вшановують пам’ять преподобного Вакулу, єпископа Смирнського, який прославився як перший єпископ, який служив у Малій Азії. У свій час Вакула хрестив безліч язичників, звернувши їх у віру.
Якщо говорити про те, що значив день 19 лютого для селян, то варто зауважити, що в селі це був час початку отелення. Говорили: «На Вакулу народилися жуколы» (телята, що народжувалися в лютому). Також існували спеціальні прикмети, за якими судили про тои, якої статі буде теля, як довго він проживе. Молилися в цей день про вдале готелі. Люди похилого віку 19 лютого намагалися передбачити погоду на літо і весну (у тому числі, за прикметами).
Як тільки після отелення коров’яче молоко стає придатною для пиття, господині варили кашу і замовляли її на численний приплід, здоров’я худоби.
Народні прикмети на 19 лютого
- Якщо мороз тріщить — весна настане зовсім скоро, а літо без дощів і дуже спекотним
- Відлига на Вакулу — корови погано будуть доїтися
- Якщо 19 лютого пролетіла птиця під черевом корови, молоко в неї буде з кров’ю
- Якщо народилися два однакових за кольором теляти, значить, це хороший знак. А ось, якщо телята з’явилися 19 лютого з різним забарвленням — чекай біди.
- Корова спить 19 лютого головою на схід — вдень вона отелиться. На західну сторону лягає — прикмета до того, що теля народиться новиною або ввечері
- Холодний вакула — в березні буде тепло
- Якщо в цей день покликати через вікно на горищі домашню худобу, то вона буде потім сама в хлів приходити
- Найкращий корм потрібно давати готельним коровам, щоб вони принесли гарне потомство
- Якщо 19 лютого отелилася корова, перед нею ставили відро з теплою водою — молоко теплим буде
- Теля потрібно занести в будинок, щоб він не застудився
- На Вакулу господині палили чебрець. Вважалося, що дим від нього позитивно впливає на смак молока, а також на здоров’я телят. Аналогічним чином надходили з кошару
- Якщо 19 лютого отелилася корова, не потрібно щось позичати навіть друзям і родичам — це поганий знак
- Новонародженого теляти, за прикметами, не можна гладити по спині, тому що він тоді захворіє
- Якщо в цей день самотня людина помолиться, то скоро він знайде свою другу половинку