ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДОБРОПІЛЛЯ ТА МИРНОГРАДУ ЗАТРИМАЛИ ЛЮБИТЕЛІВ НАРКОТИКІВ

Вчора, 18 лютого, співробітниками поліції Добропілля та Мирнограду задокументовано 4 факти зберігання наркотичних речовин громадянами. За даними фактами відкриті кримінальні провадження.
Під час патрулювання вулиць смт. Новодонецьке співробітники Добропільського відділення поліції зупинили для перевірки 42-річного місцевого жителя. Під час огляду його особистих речей було встановлено, що чоловік має при собі шприц з речовиною, схожою на наркотичну.
Чоловік зізнався, що виявлена речовина є опієм, який він придбав у незнайомого у с. Олександрівка для власного вживання. Показання правопорушника будуть перевірені під час досудового розслідування.
А під час огляду особистих речей 56-річного жителя м. Білозерське добропільські правоохоронці виявили скляний флакон наповнений наркотичною речовиною. Власник наркотику зізнався, що самостійно виготовив опій ацетильований для власного вживання.
В ході перевірки було встановлено, що правопорушник і раніше притягався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
Ще один факт зберігання наркотичних речовин був виявлений поліцейськими у Білозерському. На цей раз правоохоронці виявили опій у 43-річної місцевої мешканки. Зі слів жінки вона щойно самостійно виготовила його вдома для власного вживання.
А у Мирнограді співробітники групи реагування патрульної поліції у 19-річного місцевого жителя виявили марихуану. Пояснити походження наркотику молодий чоловік не зміг.
В усіх випадках наркотичні речовини вилучені та направлені на експертизу, а відносно правопорушників відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Поліція закликає небайдужих громадян повідомляти про факти виробництва, зберігання, поширення чи вживання наркотиків або психотропних засобів. Адже попередити розповсюдження наркотиків та убезпечити молоде покоління можна лише при умові спільної боротьби з наркозлочинністю.