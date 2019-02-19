КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ОБ`ЄКТІВ У ПОКРОВСЬКУ БУДУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ІНЖЕНЕРИ-КОНСУЛЬТАНТИ

15 лютого, під час проведення 63 сесії Покровської міської ради, депутатами було прийняте рішення про підписання меморандуму співпраці з громадською організацією «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів».
Так, у найближчі три роки у Покровську планують здійснити будівництво та капітальні ремонти на різних об`єктах на загальну вартість близько 4 мільярдів гривень. Контроль за цим і будуть здійснювати інженери-консультанти.
Секретар Покровської міської ради Ірина Сущенко відзначила, що у нашому місті недостатня кількість спеціалістів з данного питання, тому було прийняте рішення співпрацювати з «Міждержавною гільдією інженерів-консультантів». Вони будуть супроводжувати об`єкт від стадії проектування до стадії введення в експлуатацію.
За свої послуги ці спеціалісти будуть отримувати до 5% від загальної вартості проекту. Обирати консультантів планують за допомогою тендерних процедур.