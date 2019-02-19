ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОКРОВСЬКА МІНІМАЛЬНА СУМА ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ПРОЗОРО СКЛАДАТИМЕ 2 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ

Влада Покровська встановила мінімальну суму допорогових закупівель через систему Прозорро в розмірі 2 тисяч гривень. Таке рішення було прийнято депутатами під час 63 сесії міської ради.
Мер Покровська Руслан Требушкін заявив, що весь минулий рік влада спеціально працювала допороговими сумами через те, що «зривалися тендери через недоброзичливо налаштованих мешканців та ЗМІ».
Нагадаємо, допороговими вважаються ті закупівлі, загальна запланована сума яких становить менш ніж 200 тисяч гривень для товарів і 1,5 мільйона гривень для робіт і послуг.
Тепер же очільник міста пообіцяв, що 90-99% товарів і послуг будуть закуповуватися з мінімальною допороговою сумою в 2 тисячі гривень:
«Всі бюджетні організації перейдуть на допороговую суму — 2 тисячі гривень і абсолютно все буде виставлятися і купуватися таким чином. Зручно це, не зручно, але абсолютно всі організації зараз навчаються, і в квітні місяці ми приступимо до цих процедур».
Більшість депутатів проголосувало «за» цей проект рішення.