ГОРОСКОП НА 19 ЛЮТОГО

Овен
Більшість Овнів сьогодні проявить ентузіазм і заповзятливість. Не помічати перешкод допоможе захопленість спільною ідеєю або прагнення реалізувати своє особисте бажання. Зірки попереджають, що не всі ваші дії обіцяють передбачуваний результат, ефект від деяких кроків може стати несподіваним. Це особливо ймовірно, якщо ви імпульсивні і не схильні заздалегідь обдумувати свої вчинки, а також, якщо ви надто темпераментні, безпосередні та експансивні, не вважаєте за потрібне стримувати свої емоції.
Телець
Цей день змусить Тельців жити хвилиною. Не виключено, що деякими нагальними справами доведеться займатися на ходу. Можлива несподівана удача при імпровізації, в азарті ви можете не помітити, як взяли складний бар’єр. І у вас, і у оточуючих можливі проблеми з дисципліною. Якщо запропонований спосіб дій вам не підходить, може з’явитися дратівливість, вірогідний не мотивований зовнішніми причинами спонтанний конфлікт. Краще не братися за справи, що вимагають терпіння, практичності, посидючості.
Близнюки
Близнюкам сьогодні показана робота в групі або в зв’язці з партнером, не варто претендувати на одноосібне лідерство. Ситуації дня повні винятків з правил, винахідливість важливіше формальностей. Чим менш традиційна завдання, тим вище ймовірність несподіваного швидкого успіху. Слушний час для проведення експериментів, тестування техніки, впровадження прогресивних методів. Загальне поле дій дозволить швидко здружитися з напарником. Може бути з’ясовано непорозуміння, скорочений випробувальний термін.
Рак
Цей день схиляє Раків до активності і цілеспрямованості, але аж ніяк не до наполегливості. Вам буде нескладно «засвітитися» тією чи іншою метою, але ви можете так само легко відступити, якщо життя поставить на вашому шляху перешкоду. Може бути важко закріпити здобуті успіхи. Можливі випадкові удачі. Домігшись вражаючої перемоги, не варто намагатися тут же повторити трюк: швидше за все, це вам не вдасться. Причиною розбіжностей сьогодні може стати ексцентричність, проявлена вами або іншими людьми.
Лев
Сьогодні Леви можуть дозволити собі діяти не роздумуючи. Кращий хід підкаже інтуїція чи несподіване натхнення. Зростає ймовірність несподіваних зрушень у справах. Раптова удача можлива там, де ви багато чого боялися, передбачали довгий болісний прогрес і безліч прихованих підступних перешкод. Справжньою причиною вашого успіху може стати глибока віра. Також, вам можуть прийти на допомогу ваші однодумці, вчителя або вихованці, можна розраховувати на підтримку з далеких територій.
Діва
Сьогодні Дівам нелегко дотримуватися обраної лінії поведінки. Це день підвищеної імпульсивності, нетипових вчинків. Стриманість зникне в одну мить, якщо настали інші обставини чи змінився ваш настрій. Зірки підказують, що раптовий порив буде доречний лише в критичній ситуації, або при вирішенні невідкладної справи. У спокійній обстановці краще контролювати емоції і не зловживати ініціативою. Може швидко згаснути ентузіазм, або ефект буде не таким, як ви сподівалися.
Терези
Ситуації цього дня змушують вас віддати ініціативу іншим. Варто пам’ятати, що сьогодні не у всякій справі можна покластися навіть на кращого друга. В силу фатальних причин, співпраця може обернутися конкуренцією або загостренням конфлікту. Зірки радять вам не вимагати від оточуючих того, чого вони не можуть вам дати. Не варто сподіватися на людей, що володіють складним характером, схильних до непостійності, ревнощів, запальності. Краще не відповідати на провокації. Близьких не варто зачіпати за живе.
Скорпіон
Скорпіонів сьогодні може чекати інтенсивна робота над неординарним завданням. Рутинних методів напевно буде недостатньо, доведеться мобілізуватися, проявити винахідливість. Небажані такі якості, як повільність, пасивність, зарозумілість. Якщо ви заповзятливі, винахідливі і доброзичливі, можливий несподіваний додатковий заробіток або більш стрімке, ніж очікувалося, прогрес в окремих нагальних справах. Насичений день для медиків, працівників сфери термінових послуг, власників тварин.
Стрілець
Сьогодні Стрільцям везе в більшості починань. Сміливість, винахідливість і тяга до гострих відчуттів переважать над сумнівами і страхами. У цей день можна проявити ініціативу, відкрито заявити або нагадати про себе, зробити крок вперед. Найбільша удача чекає вас в ситуаціях, що мають авантюрний і ігровий характер. День сприятливий для занять спортом, окремих рекламних акцій. Може несподівано вийти ризикований хід в бізнесі. Варто врахувати можливі побічні ефекти, в тому числі, фінансові.
Козеріг
У центрі уваги Козерогів сьогодні можуть виявитися сімейні справи або побутові обставини. Може вимагати термінового втручання нештатна ситуація в бізнесі, особливо, якщо ви співпрацюєте з іноземними компаніями. Не всім Козерогам вдасться відразу знайти потрібний стиль і темп дій. Ви можете бути надто консервативні або, навпаки, надмірно заповзятливі. Можлива нервозність. Не варто призначати на цей день заходи відповідальні: швидше за все, життя внесе у ваші плани поправки.
Водолій
Водоліям не варто упускати хороший момент для дій. Це вдала доба для роботи в команді, але ви цілком можете добитися успіху і самостійно. Свободи буде більше, якщо ви розчистили собі шлях: позбулися зайвих людей, викинули непотрібні речі, відмовилися від застарілих методів. Інтуїція підкаже вам потрібні засоби для досягнення мети. Попутно, ви відкриєте для себе щось нове, або розвинете один зі своїх унікальних навичок. Вас напевно підтримає один або близьке по духу оточення.
Риби
Рибам не варто боятися незвичних методів: не виключено, що сьогодні саме вони принесуть успіх і яскраві враження. Бажано йти в ногу з прогресом. Доречні експерименти і одноразові незвичайні акції, що допомагають зорієнтуватися в останні новинки. Можливо, ви нарешті зробите корисне придбання, щоб оптимізувати свою роботу. Перейнятися духом майбутнього буде простіше, якщо ви позбавилися від старих речей, що нагадують про минуле. Не рекомендуються активні починання на постійній основі.