ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 ЛЮТОГО 19.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1878 — Томас Едісон запатентував фонограф.1986 — запущена радянська орбітальна станція «Мир».1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.1994 — композиція «Without you» Мераї Кері очолила британський чарт, ця пісня стала першим хітом співачки, що добрався до вершини британського хіт-параду.1995 — «Roxette» виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, що виступили у Китаї.1995 — відбулося весілля Томмі Лі й Памели Андерсон. Наречена була одягнена в біле бікіні.1999 — у США затриманий колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко.2000 — на Великому китайському мурі 3 200 чоловік спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.2003 — у Києві пройшла прем’єра фільму «Мамай», що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна.2003 — гурт «Massive Attack» випустив «100th window» — свій 4-й альбом.2004 — кубинська курка знесла найважче яйце у світі — вагою в 148 грам. Tweet Pin It Tags:19 лютого, 19 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ