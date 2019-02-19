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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 ЛЮТОГО

19.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1878 — Томас Едісон запатентував фонограф.
  • 1986 — запущена радянська орбітальна станція «Мир».
  • 1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.
  • 1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.
  • 1994 — композиція «Without you» Мераї Кері очолила британський чарт, ця пісня стала першим хітом співачки, що добрався до вершини британського хіт-параду.
  • 1995 — «Roxette» виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, що виступили у Китаї.
  • 1995 — відбулося весілля Томмі Лі й Памели Андерсон. Наречена була одягнена в біле бікіні.
  • 1999 — у США затриманий колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко.
  • 2000 — на Великому китайському мурі 3 200 чоловік спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.
  • 2003 — у Києві пройшла прем’єра фільму «Мамай», що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна.
  • 2003 — гурт «Massive Attack» випустив «100th window» — свій 4-й альбом.
  • 2004 — кубинська курка знесла найважче яйце у світі — вагою в 148 грам.
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