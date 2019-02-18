ІМЕНИНИ 18 ЛЮТОГО

Феодосій (теж Теодосій) — чоловіче ім’я, від Θεοδόσιος— дарунок від Бога
Агафія — християнське жіноче ім’я. Походить від давньогрецького імені Ἀγάθη, утвореного від грец. ἀγαθή («добра», «хороша»), спорідненого з ἀγάπη(«любов», пор. ім’я Любов)
Василина — жіноче ім’я, є похідним від чоловічого імені Василь, яке походить від грецького слова «базілеус» — «цар», тому можна вважати, що ім’я Василиса означає «царствена».
Антон (також Антін; від лат. Antonius) — чоловіче ім’я латинського походження. Слов’янізована форма імені Антоній (Антонін). Походить від назви давньоримського роду Антоніїв (лат. Antonius). За іншою версією, має зв’язок із дав.-гр. αντεω, ανταω («боротися», «вступати до бою», «готовий до бою») — один із особистих епітетів давньогрецького бога рослинності, виноробства та веселощів Діоніса
Євген (грец. Ευγένιος від ευγενής — благородний) — чоловіче ім’я. В православних святцях: ч. Євгеній, ж. Євгенія.