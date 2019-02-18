РЕМОНТ ПРОБЛЕМНОЇ ВУЛИЦІ ШМІДТА У ПОКРОВСЬКУ МОЖЕ РОЗПОЧАТИСЯ ВЖЕ У МАРТІ

15 лютого, під час проведення чергової сесії Покровської міської ради, мер міста Руслан Требушкін повідомив, що ремонт вулиці Шмідта може розпочатися вже у марті.
«На первом этапе подрядчики будут выбирать грунт, 1,5-2 метра, и будут его вывозить. Потом будут завозить новый грунт или глину, которые будут укатываться. Тех денег, которые нам область перечислила за украинизацию, и тот финансовый ресурс, который у нас сейчас есть, хватит, чтобы загрузить подрядчика работой до лета», — відзначив очільник міста.
Так, у марті місяці підрядній організації, яка виграла тендер на проведення капітального ремонту частини вулиці Шмідта, буде перераховано 10 мільйонів гривень.
Вартість усього проекту реконструкції наразі складає 185 мільйонів гривень. Але, як зазначив мер, за три роки, які буде тривати ремонт, вона може зрости. Це може статися через подорожчання матеріалів або зростання заробітньої плати.
Нагадаємо, договір на капітальний ремонт частини вулиці Шмідта було укладено 3 вересня 2018 року між КП «Покровськводоканал» та ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП», яке зареєстровано у місті Бровари Київської області.