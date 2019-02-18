18 лютого православна церква вшановує святу мученицю Гафію, яка постраждала за віру під час гонінь на християн. Народилася Агафія в заможній родині. Про неї дізнався місцевий градоначальник і наказав воїнам призвести Гафію. Градоначальник намагався обманом залучити Гафію до язичницької віри, але вона відмовилася. Гафію засудили до тяжких тортур, але в першу ж ніч після мук до Агафії прийшов апостол Петро і залікував всі рани. Коли ж градоначальник розпорядився продовжити тортури, Бог навів землетрус, і перелякані жителі звернулися до мучителя з вимогою припинити знущання над Агафією. Градоначальник відправив її назад у в’язницю, де вона і померла. В народі вважали, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому, їй молилися про здоров’я тварин, просили зберегти їх від пристріту і псування.
Також існувало повір’я, що на день Гафії, 18 лютого, лютує коров’яча смерть — злий дух. Щоб захистити від нього тварин, жінки виходили вночі на ріллю і всю обходили село з сохою, відзначаючи перехрестя хрестами. Вважалося, що соха проводить борозну, за яку не виступає нечиста сила. Якщо 18 лютого потрапляло тварина на шляху прямування, його треба було вбити, оскільки думали, що в звірі сидить злий дух.
Крім цього, 18 лютого — день поминання мертвих. Потрібно помолитися в храмі за їх душі. Особливо це стосується померлих насильницькою смертю.
Це було дуже небезпечне, оскільки у багатьох сім’ях припаси до 18 лютого закінчувалися, і якщо виникала необхідність їх поповнити, доводилося робити покупки за високою ціною.
Народні прикмети на 18 лютого
- Морозний день — весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів
- Немає снігу 18 лютого — чекайте посуху в літній період. Якщо вдаряє мороз — прикмета до того, що, швидше за все, літо буде спекотним
- Якщо на Гафію тепло, то зима вже закінчилася — можна чекати весну
- Якщо на вулиці 18 лютого стоїть морозна погода, то літо, згідно з прикметами, буде теплим і без дощів
- Спати в ніч на Гафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть. Труби 18 лютого замазували глиною, а всі щілини затикали гілками чортополоха — вважалося, що це допоможе відлякати нечисть.