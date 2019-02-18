НА ВИХІДНИХ У МИРНОГРАДІ ТА ДОБРОПІЛЛІ СТАЛИСЯ ДТП З ПОСТРАЖДАЛИМИ

Внаслідок аварій у Добропіллі та Мирнограді отримали травми різного ступеня важкості двоє громадян. Наразі за обома фактами відкриті кримінальні провадження.
В неділю, 17 лютого, до поліції Добропілля надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на виїзді з міста.
Під час перевірки було встановлено, що 30-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ 2106, не впорався із керуванням та з’їхав з дороги. Легковик перекинувся, в результаті чого водій отримав травми та був доставлений до місцевої лікарні.
Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася в суботу, 16 лютого, у Мирнограді. Так, 82-річна місцева мешканка намагалася викинути сміття у бак. У цей час біля баків працював автомобіль для вивозу сміття, 48-річний водій якого не помітив пенсіонерку, почав рух заднім ходом та скоїв наїзд на неї.
В результаті наїзду вантажівки жінка отримала травми та була госпіталізована до місцевої лікарні.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.