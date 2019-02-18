МЕШКАНЦІ ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРЗОНИ ВТРАТИЛИ СВОЇ ГРОШІ ЧЕРЕЗ ДІЇ ШАХРАЇВ

Мешканець Авдіївки перерахував «продавцю» автомобіля 14 тисяч гривень, а житель Покровська свої 6 тисяч гривень перевів незнайомцю за обіцяні автозапчастини. В обох випадках інтернет-продавці виявились шахраями. Правоохоронці встановлюють осіб, які незаконно заволоділи чужими грошима.
До чергової частини Авдіївського відділення поліції із завою про те, що його ошукали, звернувся 29-річний місцевий мешканець. Потерпілий розповів, що спочатку він натрапив у інтернеті на оголошення, в якому чоловік пропанував автомобіль ВАЗ 2109 в гарному стані і за сприятливу ціну.
«Ціна мені сподобалась та ще й продавець обіцяв сам пригнати автомобіль, якщо перерахувати йому завдаток. Я так і зробив – перевів 14 тисяч гривень і почав чекати поки незнайомець сам приїде на вказану мною адресу. Наступного дня мені подзвонив автовласник і сказав, що вже виїхав, однак минуло вже кілька днів, а машини так і не має. На мої дзвінки продавець не відповідає»,- розказав правоохоронцям потерпілий.
Майже аналогічний випадок стався із жителем Покровська. Так чоловік знайшов на сайті з купівлі-продажу автозапчастин необхідні йому деталі, здзвонився із постачальником і зробив замовлення, відправивши передплату в розмірі 6 тисяч гривень.
Після того, як замовник не отримав від продавця обіцяний номер декларації відправленого товару, а всі спроби додзвонитися виявились марними, покровчанин звернувся за допомогою в поліцію.
За обома фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для зловмисників покарання у вигляді до 3-х років обмеження волі.
Правоохоронці нагадують: не поспішайте перераховувати гроші незнайомцям з інтернет-сайтів. Аби стовідсотково перестрахувати себе – домовляйтесь про розрахунок за товар лише при його отриманні і перевірці на повну відповідність вашим запитам.