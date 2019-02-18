ВЛАДА ПОКРОВСЬКА ПРОДОВЖУЄ ПОЛІТИКУ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЩЕДРИКА ТА ЛЕОНТОВИЧА

У п`ятницю, 15 лютого, чергова 63 сесія Покровської міської ради розпочалася зі звіту заступника міського голови Юрія Третяка щодо популяризації Щедрика та імені Миколи Леонтовича.
Так, перед присутніми виступив ансамбль Покровської музичної школи, який виконав композицію «Щедрик».
Після цього Юрій Третяк розповів депутатам та громадськості про життєвий шлях композитора та заходи, які проходили в місті задля популяризації Миколи Леонтовича.
Нагадаємо, під час проведення сесії Юрія Третяка було переведено з посади заступника міського голови на посаду радника з питань інтегрованної освіти та популяризації «Щедрика».
Також покровська влада планує відкрити музей імені Леонтовича у будівлі, де колись була музична школа, в якій він працював викладачем. Для цього можновладці збираються звернутися до керівництва «Укрзалізниці» з проханням передати цю будівлю на баланс міста. А ще планують дати швидкісному потягу «Покровськ-Київ» назву «Щедрик».
За словами міського голови, таку ж назву буде носити й Родинська музична школа. А парк «Ювілейний» після реконструкції буде перейменовано або на парк імені Леонтовича, або на парк Щедрика.