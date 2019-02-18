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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 ЛЮТОГО

18.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1676 — Ісаак Ньютон заявив: «Я бачив далі, бо стояв на плечах гігантів».
  • 1885 — уперше опубліковані «Пригоди Гекльберрі Фіна» Марка Твена.
  • 1913 — Педро Ласкуран встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики одну годину. Він склав присягу, призначив спадкоємця й пішов у відставку.
  • 1930 — американський учений Клод Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи — Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня.
  • 1943 — закінчилася Ворошиловградська наступальна операція військ Південно-Західного фронту, що призвела до відступу Вермахту з північного Донбасу.
  • 1966 — завершене видання першої «Української радянської енциклопедії».
  • 1968 — до складу гурту «Pink Floyd» увійшов Девід Ґілмор, він замінив Сіда Баретта.
  • 1978 — пісня «Hotel California» гурту «Eagles» здобула «Греммі» як «Запис року».
  • 1979 — уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.
  • 2014 — в Україні почалося протистояння на площі Майдан Незалежності в Києві, внаслідок якого протягом 3-х днів загинуло понад 80 осіб.
  • 2015 — Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.
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