ІМЕНИНИ 17 ЛЮТОГО

Анна (Ганна) — ім’я Анна з івриту перекладається як «хоробрість», «сила», «благодать». У християнстві Анна — мати Богородиці, бабуся Ісуса Христа (богопраматерь), дружина святого Іоакима, яка народила дочку дивним чином після довгих років бездітного шлюбу. Тому також це ім’я перекладають як «милість Божа».
Іван — ім’я Іван походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». Ім’я Іван — саме українське ім’я. На латині ім’я Іван читається як Айван.
Кирило — походження імені українське, православне, католицьке, грецьке. Ім’я Кирило в перекладі з давньогрецької мови означає «пан», «владика». Перською ім’я Кирило означає «сонце»
Микола — походження імені українське, православне, католицьке, грецьке. Ім’я в перекладі з грецької мови означає «переможець народів».