День 17 лютого, перш за все, відомий сильними заморозками, які називали «Никольскими морозами» в честь святого Миколи, пам’ять якого вшановується в православ’ї. Вважалося, що цей ігумен і грецький сповідник мав дар зцілення, а тому йому часто моляться в день 17 лютого для зцілення від хвороб.
У народі день прозвали «Микола Студений», оскільки 17 лютого зазвичай вдаряють морози. Селяни намагалися не виходити з дому без особливої потреби. Існувало повір’я, що саме в цей день звірі влаштовували ігрища, а тому, з’являтися на їх шляху було дуже небезпечно.
17 лютого жінки намагалися переробити всю домашню роботу. Вони прибирали в хліві, доглядали за тваринами, читали над скотиною спеціальні охоронні молитви, щоб уберегти їх від заблукалих з лісу звірів, що траплялося досить часто. Також 17 лютого знахарі заговорювали вітер, робили закоти і привороти, лікували хвороби підшлункової залози і шлунка.
Народні прикмети на 17 лютого
- На Ніколу стоять холодні погоди. Часто йде сніг.
- Ліс почорнів 17 лютого — чекай відлиги
- В повню на Ніколу в лісі багато зайців
- Гілки ялини згинаються до низу — буде сніг. А якщо гілки спрямовані вгору — чекай ясного дня
- Полювати в цей день — до нещастя. До того ж, кажуть: «Про звіриних слідах у цей день один Нікола знає». Вважається, що видобування 17 лютого чекати не доводиться
- На Ніколу, за прикметою, вовки шлюбні ігри починають
- Не можна збиратися в далеку дорогу 17 лютого. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю
- Не варто обрізати нігті, митися і стригтися 17 лютого — бути біді
- Якщо людина народилася на світло, йому буде протегувати сам Микола Угодник. В якості оберега такій людині рекомендують носити турмалін.
- Якщо 17 лютого приснилася птах — чекайте новин
- Сниться свиня — це прикмета до того, що попереду важкі життєві випробування