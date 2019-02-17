ПРАЦІВНИК ДСНС З НОВОГРОДІВКИ ЗАГИНУВ ПІД ЧАС РОЗМІНУВАННЯ У ПРИФРОНТОВОМУ РАЙОНІ ДОНЕЧЧИНИ

На виїзді з села Нетайлове Ясинуватського району слідчо-оперативна група поліції виявила у нежитловому будинку схрон боєприпасів. При знешкодженні небезпечних предметів співробітниками ДСНС стався вибух. Сапер загинув на місці. Поліцейські з осколковими травмами за вказівкою Голови Нацполіції направлені санавіацією до Дніпра.
Трагедія сталася вчора, 16 лютого, близько 18.00 під час виконання правоохоронцями службових обов’язків.
Внаслідок надзвичайної події смертельні травми отримав 48-річний працівник ДСНС, житель міста Новогродівка Донецької області.
Серед поранених – працівник поліції ГУНП в м. Києві зі складу сил операції Об’єднаних сил та двоє співробітників Дружківського відділення поліції. Постраждалим надано першу медичну допомогу.
Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, — 21 рік.
Поліція Донецької області встановлює обставини події.