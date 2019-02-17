ГОРОСКОП НА 17 ЛЮТОГО

ОВЕН События этой субботы могут вас подхлестывать и толкать на необдуманные поступки – сдерживайтесь.
ТЕЛЕЦ Разумно распределить свои энергетические потоки в этот день вам помогут правильные физические нагрузки.
БЛИЗНЕЦЫ Эти лунные сутки подарят вам долгожданную встречу и новые жизненные решения.
РАК Сегодня вам лучше всего быть рядом с кем-то мудрым и уверенным, который поможет вам обойти стороной опасности этого дня.
ЛЕВ В этот день необходимо справляться со своим гневом и помогать окружающим не впадать в отрицательные эмоции.
ДЕВА В эту субботу советую вам устроить банный день: это будет очень полезно и для тела, и для души.
ВЕСЫ Сегодня не нужно пребывать в сомнениях – чем грандиознее планы, тем лучше результат.
СКОРПИОН Время денежных успехов продолжается. Главное – принимать правильные и взвешенные финансовые решения.
СТРЕЛЕЦ Очень полезно будет сегодня пройтись пешком, а если вы выйдите на пробежку, то получите огромное удовольствие.
КОЗЕРОГ В эту субботу вам будет легко, если ко всему вы будете относиться просто и с юмором.
ВОДОЛЕЙ Поднажмите и сконцентрируйтесь – сегодняшний день даст вам все, что вы хотите.
РЫБЫ Сегодня Луна находится в вашем знаке зодиака, и она обязательно подарит вам бесценный подарок.