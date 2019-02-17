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ГОРОСКОП НА 17 ЛЮТОГО

17.02.2019 Гороскоп Комментариев нет

ОВЕН События этой субботы могут вас подхлестывать и толкать на необдуманные поступки – сдерживайтесь.

ТЕЛЕЦ Разумно распределить свои энергетические потоки в этот день вам помогут правильные физические нагрузки.

БЛИЗНЕЦЫ Эти лунные сутки подарят вам долгожданную встречу и новые жизненные решения.

РАК Сегодня вам лучше всего быть рядом с кем-то мудрым и уверенным, который поможет вам обойти стороной опасности этого дня.

ЛЕВ В этот день необходимо справляться со своим гневом и помогать окружающим не впадать в отрицательные эмоции.

ДЕВА В эту субботу советую вам устроить банный день: это будет очень полезно и для тела, и для души.

ВЕСЫ Сегодня не нужно пребывать в сомнениях – чем грандиознее планы, тем лучше результат.

СКОРПИОН Время денежных успехов продолжается. Главное – принимать правильные и взвешенные финансовые решения.

СТРЕЛЕЦ Очень полезно будет сегодня пройтись пешком, а если вы выйдите на пробежку, то получите огромное удовольствие.

КОЗЕРОГ В эту субботу вам будет легко, если ко всему вы будете относиться просто и с юмором.

ВОДОЛЕЙ Поднажмите и сконцентрируйтесь – сегодняшний день даст вам все, что вы хотите.

РЫБЫ Сегодня Луна находится в вашем знаке зодиака, и она обязательно подарит вам бесценный подарок.

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