ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 ЛЮТОГО 17.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1676 — Ісаак Ньютон заявив: «Я бачив далі, бо стояв на плечах гігантів».1885 — уперше опубліковані «Пригоди Гекльберрі Фіна» Марка Твена.1913 — Педро Ласкуран встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики одну годину. Він склав присягу, призначив спадкоємця й пішов у відставку.1930 — американський учений Клод Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи — Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня.1966 — завершене видання першої «Української радянської енциклопедії».1968 — до складу гурту «Pink Floyd» увійшов Девід Ґілмор, він замінив Сіда Баретта.1978 — пісня «Hotel California» гурту «Eagles» здобула «Греммі» як «Запис року».1979 — уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою. Tweet Pin It Tags:17 лютого, 17 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ