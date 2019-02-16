ІМЕНИНИ 16 ЛЮТОГО

Анна (Ганна) — жіноче ім’я єврейського походження. Походження імені пов’язано з такими словами на івриті як «благодать», «сила», «хоробрість». Деякі дослідники вказують, що ім’я Анна може означати «милість божа».
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів». Тільки в 18 столітті ім’я Микола стало популярним: це пов’язано з шануванням християнського святого Миколая Чудотворця.
Роман — ім’я Роман у перекладі з латинської означає «римлянин», «римський», «з Риму». Походження імені Роман не викликає суперечок та сумнівів – це один з варіантів вимови Ромул, імені засновника Риму.
Святослав — чоловіче ім’я має слов’янське коріння. Походження імені Святослав пов’язано зі слов’янськими словами «свята» і «слава». Ім’я Святослав давали дітям, народженим у сім’ях, які принесли своєму народові успіх, славу, світ.
Семен — це українська форма древнеіудейского імені Симеон (Шимон), що має значення «слухає», «почутий Богом». Аналогічне тлумачення — «Бог почув» — також у імені Самуїл, яке є родинним ім’ям для імені Семен.