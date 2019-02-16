Актуально:

У ПОКРОВСЬКУ ЗАТВЕРДИЛИ ПРОГРАМУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

16.02.2019 Новини Комментариев нет

Вчора, 15 лютого, під час проведення 63 сесії Покровської міської ради, депутатами була прийнята Програма впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери та учасників АТО на 2019-2020 роки.

Так, планується за кошти місцевого бюджету закупити річні страхові медичні полюси для учасників АТО, працівників галузі освіти та медицини, а також для представників комітету самоорганізації населення. Вартість одного полюсу — 150 гривень на місяць.

За ці кошти мешканці Покровська протягом року зможуть отримувати амбулаторне та стаціонарне лікування, а також оперативне втручання на суму близько ста тисяч гривень.

Як відзначила доповідач по цьому питанню, секретар ради Ірина Сущенко, до програми у цьому році буде залучено 4 тисячі учасників. Загалом на її реалізацію витратять близько 6 мільйонів гривень.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"