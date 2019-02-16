У МЕРА ПОКРОВСЬКА ЗМІНИВСЯ ЗАСТУПНИК

Вчора, 15 лютого, під час проведення чергової 63 сесії Покровської міської ради було обрано нового заступника мера.
Так, замість Юрія Третяка, який відтепер буде займати посаду радника, в.о. заступника мера на три місяці стала начальник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Олена Олехнович.
Олена Олександрівна приступить до виконання обов’язків з 18 лютого.
Як повідомили під час сесії, Юрій Третяк буде займатися питаннями інтегрованої освіти та популяризацією «Щедрика» не тільки в Покровську та Україні, але й за межами нашої країни.