У Добропіллі провели низку заходів до 30-ї річниці виводу військ з Афганістану

Вчора, 15 лютого, в День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, в Добропіллі пройшли урочистості до тридцятої річниці виводу військ з Афганістану.
Делегації підприємств та установ міста разом з представниками місцевої влади взяли участь у мітингу та поклали квіти до пам’ятника воїнам-афганцям.
Наступною частиною урочистих заходів був концерт, підготований силами працівників і вихованців Центру культури та дозвілля міста Добропілля. Свої пісні також подарували воїнам-афганцям гурт «Забойные ребята» та Світлана Каширська.
За словами глядачів програма викликала безліч емоцій: зворушливі сценки, пісні, що сягали самої душі, слова, що відкликались в кожному серці. Сльози на очах присутніх краще за все демонстрували, що ця сторінка історії нашої держави ще довго залишатиметься болючою.