Кажуть, що на Симеона домовик коней сідлає. Дуже важливо виконувати роботу по дому в цей день. Раніше селяни чинили збруї, перевіряли стан інвентарю.
У православній церкві 16 лютого згадують життя і діяння святого Симеона Богоприїмця і святої Анни пророчиці. Остання перебувала в єрусалимському храмі, коли до нього прийшли Марія і Йосип з маленьким Ісусом. Саме Ганна дізналася Ісуса і розповіла всім про те, хто знаходиться в храмі. Що стосується Симеона, то цей старець прожила 300 років, перш ніж отримав можливість зустрітися зі Спасителем. Згідно Божого завіту, після цього він міг померти. Так і сталося: Симеон потримав Ісуса на руках, віддав дитини батькам і сконав.
День 16 лютого не є пісним, а тому, що їсти можна все. У старовину час присвячували лагодження упряжки, візків, возів.
Існувала традиція прикрашати будинок віниками в цей день, тому що, згідно з народним повір’ям, саме в вінику живе домовик. Підлогу 16 лютого не підмітали, щоб не турбувати господаря. Також вірили, що якщо вимести домовика, то будинок залишиться без охорони і захисту.
Народні прикмети на 16 лютого
- Багато снігу у цей день — літо буде дощовим
- Горобці 16 лютого голосно цвірінькають — весна настане дуже скоро. Якщо ж на Симеона йде сніг — літо буде дощовим і холодним, до весни ще далеко
- Якщо не полагодити збрую в день 16 лютого — це призведе до неприємностей
- Згідно з народними повір’ями, у цей день на стайню приходить домовик. Щоб нечиста сила не турбувала тварин, 16 лютого господар прив’язував до гриви кожного коня по батога і парі онуч, залишаючи їх на всю ніч. Вірили, що після цього домовик коней не чіпатиме
- Намагалися задобрити домовика, залишаючи для нього 16 лютого горщик каші в кутку. Вважалося, що дух захопиться частуванням і не буде пустувати
- Відраховували 7 ранкових морозів — за приметамсчиталось, що після цього настане весна
- Чим раніше в цей день починаєш поратися по господарству, тим швидше прийде весна
- Не можна в цей день брати гроші у борг і носити чорні речі — це прикмета, яка обіцяє неприємності