ГОРОСКОП НА 16 ЛЮТОГО

ОВЕН
З вашим партнером сьогодні можуть виникнути труднощі. Постарайтеся все ж знайти якийсь компроміс або хоча б піти на нього самостійно.
ТЕЛЕЦЬ
Займіться в першу чергу найбільш нагальними справами. Потрібно закінчити їх до нового року. Також приділіть час свого здоров’я і близьким. Вам потрібен відпочинок і релакс. Сходіть в театр або кіно.
БЛИЗНЮКИ
Вдалий день, щоб зробити спробу кинути шкідливі звички. Якщо ви вже який день думаєте, що з сигаретою вам більше не по дорозі, сьогодні варто з нею попрощатися раз і назавжди.
РАК
Після того, як ви прийняли рішення або щось зробити — вже нічого не вийде виправити. Цей факт може змусити вас почувати себе сьогодні безпорадним.
ЛЕВ
Ваш день почнеться з того, що Ваше керівництво нагрузить Вас справами на тиждень вперед. Ви не будете нічого встигати і Вам буде здаватися, ніби Вас просто використовують.
ДІВА
Постарайтеся в цей день не перевантажувати себе роботою. Це загрожує стресами і загостренням хронічних захворювань. Ваші справи нікуди від вас не дінуться, а ось зі здоров’ям краще не жартувати.
ТЕРЕЗИ
Саме сьогодні Вам належить складна справа. Важливо пам’ятати, що ви така ж людина, як і всі і помилятися Вам теж притаманне.
СКОРПІОН
Вас чекає день отримання нових знань. Постарайтеся скористатися новими можливостями на повну. Постарайтеся налагодити відносини з колегами.
СТРІЛЕЦЬ
Важлива людина у Вашому житті сьогодні вимагатиме Вашої уваги. Ви абсолютно забули про те, що у Вас є сім’я і ви повинні допомагати і навіть оберігати їх. Зателефонуйте Вашим батькам, Ви потрібні їм.
КОЗЕРІГ
Сьогодні ваш день занадто непередбачуваний. Ви будете впадати з крайності в крайність і шукати відповіді на питання в своїй голові. Розберіться в своїх почуттях.
ВОДОЛІЙ
Приділіть більше уваги вашому здоров’ю, адже ви відкладаєте це на потім, чим погіршуєте і без того складну ситуацію.
РИБИ
Займіться в першу чергу найбільш нагальними справами. Потрібно закінчити їх до нового року. Також приділіть час свого здоров’я і близьким. Вам потрібен відпочинок і релакс. Сходіть в театр або кіно.