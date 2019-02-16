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ГОРОСКОП НА 16 ЛЮТОГО

16.02.2019 Гороскоп Комментариев нет

ОВЕН
З вашим партнером сьогодні можуть виникнути труднощі.  Постарайтеся все ж знайти якийсь компроміс або хоча б піти на нього самостійно.

ТЕЛЕЦЬ
Займіться в першу чергу найбільш нагальними справами.  Потрібно закінчити їх до нового року.  Також приділіть час свого здоров’я і близьким.  Вам потрібен відпочинок і релакс.  Сходіть в театр або кіно.

БЛИЗНЮКИ
Вдалий день, щоб зробити спробу кинути шкідливі звички.  Якщо ви вже який день думаєте, що з сигаретою вам більше не по дорозі, сьогодні варто з нею попрощатися раз і назавжди.

РАК
Після того, як ви прийняли рішення або щось зробити — вже нічого не вийде виправити.  Цей факт може змусити вас почувати себе сьогодні безпорадним.

ЛЕВ
Ваш день почнеться з того, що Ваше керівництво нагрузить Вас справами на тиждень вперед.  Ви не будете нічого встигати і Вам буде здаватися, ніби Вас просто використовують.

ДІВА
Постарайтеся в цей день не перевантажувати себе роботою.  Це загрожує стресами і загостренням хронічних захворювань.  Ваші справи нікуди від вас не дінуться, а ось зі здоров’ям краще не жартувати.

ТЕРЕЗИ
Саме сьогодні Вам належить складна справа.  Важливо пам’ятати, що ви така ж людина, як і всі і помилятися Вам теж притаманне.

СКОРПІОН
Вас чекає день отримання нових знань.  Постарайтеся скористатися новими можливостями на повну.  Постарайтеся налагодити відносини з колегами.

СТРІЛЕЦЬ
Важлива людина у Вашому житті сьогодні вимагатиме Вашої уваги.  Ви абсолютно забули про те, що у Вас є сім’я і ви повинні допомагати і навіть оберігати їх.  Зателефонуйте Вашим батькам, Ви потрібні їм.

КОЗЕРІГ
Сьогодні ваш день занадто непередбачуваний.  Ви будете впадати з крайності в крайність і шукати відповіді на питання в своїй голові.  Розберіться в своїх почуттях.

ВОДОЛІЙ
Приділіть більше уваги вашому здоров’ю, адже ви відкладаєте це на потім, чим погіршуєте і без того складну ситуацію.

РИБИ
Займіться в першу чергу найбільш нагальними справами.  Потрібно закінчити їх до нового року.  Також приділіть час свого здоров’я і близьким.  Вам потрібен відпочинок і релакс.  Сходіть в театр або кіно.

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