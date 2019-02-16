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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 ЛЮТОГО

16.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1267 — Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.
  • 1659 — в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.
  • 1919 — почалася Вовчухівська операція УГА.
  • 1923 — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.
  • 1937 — Воллес Г’юм Карозерс, хімік-дослідник фірми «Дюпон», запатентував нейлон.
  • 1945 — експедиційні війська США почали операцію по захопленню Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців.
  • 1957 — Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0.
  • 1968 — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з’явилася перша телефонна служба порятунку — 911.
  • 1991 — у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об’єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад)
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