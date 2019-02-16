ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 ЛЮТОГО 16.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1267 — Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.1659 — в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.1919 — почалася Вовчухівська операція УГА.1923 — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.1937 — Воллес Г’юм Карозерс, хімік-дослідник фірми «Дюпон», запатентував нейлон.1945 — експедиційні війська США почали операцію по захопленню Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців.1957 — Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0.1968 — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з’явилася перша телефонна служба порятунку — 911.1991 — у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об’єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад) Tweet Pin It Tags:16 лютого, 16 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ