У ПОКРОВСЬКУ ВШАНУВАЛИ ПАМ`ЯТЬ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ

Сьогодні, 15 лютого, у Покровську відбулася низка урочистостей, присвячена 30-й річниці виводу радянських військ з Афганістану.
У Палаці культури «ШУ «Покровське» провели святковий концерт. На заході були присутні представники місцевої та районної влади, громадських організацій, школярі та небайдужі мешканці міста.
Деяких воїнів-інтернаціоналістів нагородили медалями, почесними грамотами та грошовими преміями.
Творчий коллектив Палацу культури порадував присутніх своїми вокальними та танцювальними номерами, а Покровська організація ветеранів війни Афганістану презентувала фільм про участь мешканців нашого міста у тій війні.
Після закінчення урочистої частини усі бажаючі відправилися у березовий гай, щоб вшанувати пам`ять загиблих афганців та покласти квіти до пам`ятного знаку.
Захід завершився відвідуванням могил покровчан, які загинули внаслідок бойових дій в Афганістані, та святковим обідом в одному з кафе міста.