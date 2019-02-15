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У ПОКРОВСЬКУ ВШАНУВАЛИ ПАМ`ЯТЬ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ

15.02.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Сьогодні, 15 лютого, у Покровську відбулася низка урочистостей, присвячена 30-й річниці виводу радянських військ з Афганістану.

У Палаці культури «ШУ «Покровське» провели святковий концерт. На заході були присутні представники місцевої та районної влади, громадських організацій, школярі та небайдужі мешканці міста.

Деяких воїнів-інтернаціоналістів нагородили медалями, почесними грамотами та грошовими преміями.

Творчий коллектив Палацу культури порадував присутніх своїми вокальними та танцювальними номерами, а Покровська організація ветеранів війни Афганістану презентувала фільм про участь мешканців нашого міста у тій війні.

Після закінчення урочистої частини усі бажаючі відправилися у березовий гай, щоб вшанувати пам`ять загиблих афганців та покласти квіти до пам`ятного знаку.

Захід завершився відвідуванням могил покровчан, які загинули внаслідок бойових дій в Афганістані, та святковим обідом в одному з кафе міста.

 

 

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