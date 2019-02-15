Підлітку з Мирнограда, який зірвався з даху недобудованого будинку, необхідна допомога на лікування

У телекомпанію «Капрі» звернулися небайдужі люди, які хочуть допомогти родині 14-річного підлітка, Данила Торопова. Нагадаємо, 10 лютого хлопець зірвався з даху недобудованого будинку в мікрорайоні «Східний» у Мирногораді.
В результаті цього Данило отримав серозні травми: перелом обох ніг, двох хребців, роздроблення тазу.
На сьогоднішній день він знаходиться в травматологічному відділенні Мирноградської центральної лікарні. Данила прооперували, але на нього чекає ще ряд операцій і установка апарат Ілізарова. Важко сказати,
які можуть бути повороти в цьому процесі, і яких це буде вимагати витрат, так як процес відновлення і загоєння триватиме кілька місяців.
Дуже просимо добрих і небайдужих людей допомогти цій родині!
Кошти можна перераховувати на картковий рахунок Приватбанку
5168757372797847 Наумова Вікторія Анатоліївна (мама).