Актуально:

ПРИКМЕТИ НА 15 ЛЮТОГО

15.02.2019 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет

Отже, половина зими — позаду. У народі говорили, що прийшла весна. Аналізували природні явища і намагалися вгадати погоду на найближчий час.

Саме 15 лютого віруючі відзначають велике свято Стрітення Господнього. У Святому Письмі сказано, що коли Ісусу виповнилося 40 днів, батьки Йосип і Марія віднесли його в храм, щоб присвятити Богові. Тоді в Єрусалимі проживав старець Симеон, який знав, що буде жити до тих пір, поки не побачить Спасителя. 300 років чекав старець зустрічі з Ісусом, вів благочестиве і скромне життя. У той день Симеон прийшов у храм і побачив, що пророцтво збувається. Він узяв Ісуса на руки, а потім віддав його батькам і помер.

У народі існує безліч народних прикмет, вірувань і традицій, присвячених саме Стрітення. Для російської людини 15 лютого — час першого відчуття весни — вона відчувалася в повітрі.

Народні прикмети на 15 лютого

  1. Якщо сонце виглянуло з-за хмар — будуть відлиги, дні стануть ясними і сонячними, а також можна чекати багатого врожаю зернових культур.
  2. Якщо 15 лютого випав сніг — весна буде дощовою і холодною, а літо прийде нескоро
  3. Хмарність — чекай похолодання. А вітер 15 лютого, навпаки, передбачає багатий урожай фруктів і є хорошим знаком
  4. Багато зірок на Стрітення — прикмета того, що весна прийде нескоро
  5. Великі бурульки висять на краю даху — буде багатий урожай кукурудзи
  6. Тихий і сонячний день 15 лютого віщує врожай льону
  7. Казали, що на Стрітення трапляються останні морози
  8. Не потрібно збиратися в далеку дорогу в цей день — можна загрузнути в першій розпусниці
  9. Відлига 15 лютого — прикмета, що позначає, що весна буде дощовою і сирий, а урожай буде небагатим
  10. Заметіль на Стрітення — весна буде пізньою, і потрібно економити запаси корму
  11. Добре помітний захід на безхмарному небі 15 лютого — морози скоро закінчаться
  12. На Стрітення в храмах потрібно запалювати громниці — спеціальні свічки, полум’я яких захищає від пожеж і нечистої сили будинку людей. Також вважалося, що громниці полегшували страждання вмираючим людям.
  13. Якщо на Стрітення освятити воду в церкві, то з її допомогою можна вилікувати безліч недуг
  14. Якщо 15 лютого нагодувати вівсом домашню птицю, то вона буде виводити хороше потомство
  15. З дахів крапель — добре вродить конопля і пшениця
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"