Отже, половина зими — позаду. У народі говорили, що прийшла весна. Аналізували природні явища і намагалися вгадати погоду на найближчий час.
Саме 15 лютого віруючі відзначають велике свято Стрітення Господнього. У Святому Письмі сказано, що коли Ісусу виповнилося 40 днів, батьки Йосип і Марія віднесли його в храм, щоб присвятити Богові. Тоді в Єрусалимі проживав старець Симеон, який знав, що буде жити до тих пір, поки не побачить Спасителя. 300 років чекав старець зустрічі з Ісусом, вів благочестиве і скромне життя. У той день Симеон прийшов у храм і побачив, що пророцтво збувається. Він узяв Ісуса на руки, а потім віддав його батькам і помер.
У народі існує безліч народних прикмет, вірувань і традицій, присвячених саме Стрітення. Для російської людини 15 лютого — час першого відчуття весни — вона відчувалася в повітрі.
Народні прикмети на 15 лютого
- Якщо сонце виглянуло з-за хмар — будуть відлиги, дні стануть ясними і сонячними, а також можна чекати багатого врожаю зернових культур.
- Якщо 15 лютого випав сніг — весна буде дощовою і холодною, а літо прийде нескоро
- Хмарність — чекай похолодання. А вітер 15 лютого, навпаки, передбачає багатий урожай фруктів і є хорошим знаком
- Багато зірок на Стрітення — прикмета того, що весна прийде нескоро
- Великі бурульки висять на краю даху — буде багатий урожай кукурудзи
- Тихий і сонячний день 15 лютого віщує врожай льону
- Казали, що на Стрітення трапляються останні морози
- Не потрібно збиратися в далеку дорогу в цей день — можна загрузнути в першій розпусниці
- Відлига 15 лютого — прикмета, що позначає, що весна буде дощовою і сирий, а урожай буде небагатим
- Заметіль на Стрітення — весна буде пізньою, і потрібно економити запаси корму
- Добре помітний захід на безхмарному небі 15 лютого — морози скоро закінчаться
- На Стрітення в храмах потрібно запалювати громниці — спеціальні свічки, полум’я яких захищає від пожеж і нечистої сили будинку людей. Також вважалося, що громниці полегшували страждання вмираючим людям.
- Якщо на Стрітення освятити воду в церкві, то з її допомогою можна вилікувати безліч недуг
- Якщо 15 лютого нагодувати вівсом домашню птицю, то вона буде виводити хороше потомство
- З дахів крапель — добре вродить конопля і пшениця