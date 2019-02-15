ГОРОСКОП НА 15 ЛЮТОГО

Овен
У цей день слід бути особливо уважними тим Овнам, у яких є які-небудь проблеми з травленням. Зараз будь-яке відхилення від звичного раціону може погано позначитися на вашому самопочутті.
Телець
Сьогодні Тельцям варто хоча б годинку приділити прибиранню у вашому домі. Витріть пил, підметіть кути, очистіть килим. Навряд чи це займе у вас багато часу і сил, а дихати вам буде значно легше і вільніше.
Близнюки
У цей день обов’язково підніміть собі настрій. Купіть собі морозиво, повітряну кульку, або якусь обновку, щоб мир вам видався яскравим і барвистим. Радість стане вашими кращими ліками.
Рак
В цей день Ракам ні в якому разі не варто забувати про благотворний вплив позитивних емоцій на організм. Тому, можливо, варто задуматися не тільки про купівлю ліків, але і про організацію радісних подій?
Лев
Час посилено працювати над собою, адже саме зараз настає сприятливий період, коли у Левів може відбутися зрушення на краще в психологічному і емоційному планах. Це піде на користь кому завгодно, навіть якщо здається, що все у вас в повному порядку.
Діва
Якщо в цей день ви вирішили відвідати спа-салон або побалувати себе якимись водними процедурами, то вам слід прийняти особливі заходи обережності, оскільки зараз велика ймовірність підхопити інфекцію.
Ваги
Нині особливу увагу приділіть своїм очам, якщо вони занадто червоні, то можливо, причина не тільки в надмірному сидінні біля комп’ютера. Слід перевірити шийний відділ хребта.
Скорпіон
Нині Скорпіонам рекомендується підійти до здоров’я свого шлунка з усією делікатністю, зараз було б краще утриматися від важкої їжі і вже, тим більше, відмовитися від вживання фаст-фуду.
Стрілець
Сьогодні будьте обережні з гострими предметами: з-за недбалого і необережного поводження з ними можливі травми, а от наскільки серйозні вони будуть або ж їх вдасться уникнути, це залежить тепер тільки від вас.
Козеріг
В цей день хороший результат може дати лікування за допомогою різних народних засобів. Однак, якщо ваші пізнання в цих областях залишають бажати кращого, то поки варто віддати перевагу традиційній медицині.
Водолій
Сьогодні зірки рекомендують вам задуматися про чистоту вашого житла і робочого місця. Упорядкованість речей і паперів допоможе вам навести порядок і у ваших думках і почуттях, що просто життєво необхідно для вашої душевної рівноваги.
Риби
В цей день вам слід звернути увагу на термін придатності вживаних вами не тільки ліків, але також і косметичних засобів. Можливо, це дасть вам відповідь на питання, чому їх дія стала не настільки ефективною, як раніше.