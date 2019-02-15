ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 ЛЮТОГО 15.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1574 — у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку на сучасних українських землях — «Апостол».1686 — у Парижі відбулася прем’єра опери Жана Батіста Люллі «Арміда».1913 — у Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.1919 — Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах..1922 — Ґульєльмо Марконі розпочав регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія).1926 — виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин).1931 — вийшов перший фільм про Дракулу.1939 — в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні «Радіо Запоріжжя».1946 — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого електронного комп’ютера в світі.1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.1989 — завершено виведення «обмеженого контингенту радянських військ» з території Афганістану (розпочато 15 травня 1988).1989 — у Києві утворили «Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні». Tweet Pin It Tags:15 лютого, 15 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри