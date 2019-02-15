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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 ЛЮТОГО

15.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1574 — у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку на сучасних українських землях — «Апостол».
  • 1686 — у Парижі відбулася прем’єра опери Жана Батіста Люллі «Арміда».
  • 1913 — у Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.
  • 1919 — Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах..
  • 1922 — Ґульєльмо Марконі розпочав регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія).
  • 1926 — виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин).
  • 1931 — вийшов перший фільм про Дракулу.
  • 1939 — в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні «Радіо Запоріжжя».
  • 1946 — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого електронного комп’ютера в світі.
  • 1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.
  • 1989 — завершено виведення «обмеженого контингенту радянських військ» з території Афганістану (розпочато 15 травня 1988).
  • 1989 — у Києві утворили «Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні».
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