ІМЕНИНИ 14 ЛЮТОГО

Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Давид — чоловіче ім’я, що має давньоєврейські коріння. Походження імені Давид пов’язане зі словом на івриті, яке означає «улюбленець», «улюблений».
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».
Семен — це українська форма древнеіудейского імені Симеон (Шимон), що має значення «слухає», «почутий Богом». Аналогічне тлумачення — «Бог почув» — також у імені Самуїл, яке є родинним ім’ям для імені Семен.
Тимофій — чоловіче ім’я, має грецьке походження. Походження імені Тимофій пов’язано з грецьким словом «тимофеос», яке перекладається як «почитає Бога».