ШКОЛЯРІ ПОКРОВСЬКА ВЧИЛИСЯ ОРІЄНТУВАТИСЯ В СВІТІ ПРОФЕСІЙ

Вчора, 13 лютого, фахівці Покровського міського центру зайнятості завітали до учнів 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 з програмою «Вернісаж професій».
Мета заходу — навчити молодь орієнтуватися у світі професій, надати інформацію про особливості й переваги актуальних робітничих професій, сприяти тому, щоб уже сьогодні майбутні випускники грамотно будували свій професійний план.
Легка, невимушена атмосфера заходу, ігрова форма проведення сприяла засвоєнню інформації, що подавалась фахівцями центру зайнятості.
Учні отримали для себе багато корисної інформації. Переконалися що, обираючи професію, необхідно враховувати свої здібності, особисті та громадські інтереси, зрозуміти, що значення професії у житті людини залежить не стільки від характеру роботи, скільки від того, як до нього ставиться сама людина, наскільки професія відповідає її потребам і можливостям.
Отримана інформація допоможе молоді зробити правильний професійний вибір, вдало побудувати та реалізувати власну життєву траєкторію та кар’єру. Освідченні цілеспрямовані діти сьогодні – це майбутнє нашої держави.