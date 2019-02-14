У ПОКРОВСЬКУ 6-РІЧНА ДИТИНА ЗНАХОДИТЬСЯ В АНТИСАНІТАРНИХ УМОВАХ

32-річна мешканка Покровську вже притягувалась поліцейськими до відповідальності за невиконання своїх батьківських обов’язків, однак ситуацію так і не виправила. І її 6-річній донці доводиться жити в брудній оселі, яка опалюється відчиненою духовою шафою. За це жінку знов притягнуто до адмінвідповідальності та попереджено про можливість вилучення дитини з родини.
Приїхавши вчора, 13 лютого, до місцевої мешканки, яка самостійно виховує 6-річну доньку, правоохоронці та соцпрацівники впевнились в тому, що жінка знехтувала їхніми зауваженнями і все залишилось, як і було під час попередньої перевірки: повна антисанітарія в оселі, купи брудного одягу і посуду, на підлозі дитячі іграшки упереміш із сміттям, гори недопалків.
Та найбільше перевіряючих вразило те, що в кухні гралась маленька дитина, а поряд із нею знаходилась включена газова духовка з відчиненими дверцятами. Мати пояснила, що в такий спосіб вона обігріває оселю і ніякої загрози для дитини це не становить. А стосовно безладу в оселі жінка намагалась переконати перевіряючих, що просто не встигла прибрати.
«Така безпечна поведінка з боку матері є неприпустимою і за це жінка понесе відповідне покарання»,- зазначив інспектор ювенальної превенції Покровського відділу поліції Максим Алтухов.
Відносно горе-матері правоохоронець склав адміністративний протокол за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Співробітники соціальної служби Покровська попередили жінку про те, що якщо вона і надалі буде нехтувати своїми обов’язками, її доньку буде тимчасово вилучено з родини.