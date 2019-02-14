У ПОКРОВСЬКУ УЧНІ ЗОШ №2 ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ВОЇНАМИ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМИ

15 лютого – день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-та річниця виведення радянських військ з Афганістану.
З нагоди цієї дати у Покровському історичному музеї для учнів ЗОШ № 2 провели годину спілкування з воїнами-інтернаціоналістами.
Присутні під час заходу дізнались про саму країну Афганістан, про передумови військового втручання та звісно згадали поіменно наших земляків, які загинули виконуючи військовий обов’язок.
Запрошені воїни – афганці Мой С.І., Курсанов М.М. та Парамонов В.П. поділилися своїми спогадами про страшні події, які їм довелося пережити, а діти у спілкуванні із запрошеними отримали відповіді на свої питання.
Наприкінці заходу учні висловили свою вдячність воїнам та побажали злагоди та добробуту їм та їх родинам. Про афганську війну пишуть книги, створюють фільми, учасникам тих важких жахливих подій присвячують поезії, пісні, поеми. Але ніхто не може творити пам’ять так, як роблять це самі учасники подій, котрі у 80-х роках минулого століття пройшли через жорстоке пекло афганської війни.
Такі зустрічі є справжнім прямим зв’язком між поколінням героїв та
підростаючим поколінням справжніх патріотів своєї держави.