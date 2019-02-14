У ПОКРОВСЬКУ ПРОДОВЖУЮТЬ РЕМОНТУВАТИ ДОРОГИ ЗА ДОПОМОГОЮ КАМІННЯ ТА ПЛИТКИ

Ямковий ремонт доріг Покровська за допомогою каміння та тротуарної плитки продовжується.
Так, сьогодні, 14 лютого, працівники комунального підприємства «Управління міського господарства» виконують роботи з латання ям на перехресті між мікрорайонами Лазурний та Південний.
Традиційно, дорогу ремонтують, укладаючи в ями, граншлак та тротуарну плитку. Мешканці міста, які надіслали до редакції телеканалу «Капрі» фотографії ремонту, зазначають, що рух транспорту на цій ділянці було ускладнено та виникали аварійні ситуації.
Нагадаємо, вчора, 13 лютого, під будівлею виконкому відбулася мирная акція протесту, яку організували обурені водії Покровська. Вони принесли з собою розрізані шини та розбиті колеса та чекали коментарів від місцевої влади. Але, нажаль, ні мер Покровська, ні його заступники так і не знайшли часу поспілкуватися з мітингувальниками.