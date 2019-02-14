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У МИРНОГРАДІ ПОД КОЛЕСАМИ АВТОБУСУ ЗАГИНУВ ЧОЛОВІК

14.02.2019 Новини Комментариев нет

Смертельна подія сталася  вчора ввечері на вулиці Центральній. Під колесами рейсового автобусу загинув 57-річний мешканець Мирнограду. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора близько 20.00 до Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Центральній сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці встановили, що 53-річний водій рейсового автобусу в темний час доби скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 57-річний чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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