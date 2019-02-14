У МИРНОГРАДІ ПОД КОЛЕСАМИ АВТОБУСУ ЗАГИНУВ ЧОЛОВІК

Смертельна подія сталася вчора ввечері на вулиці Центральній. Під колесами рейсового автобусу загинув 57-річний мешканець Мирнограду. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Вчора близько 20.00 до Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Центральній сталася дорожньо-транспортна пригода.
Правоохоронці встановили, що 53-річний водій рейсового автобусу в темний час доби скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 57-річний чоловік загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Триває слідство.