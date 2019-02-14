Саме в день Трифона святкується велика кількість весіль, бо попереду — Великий піст.
Кажуть, що настав Трифон-мороз або Трифон-Перезимник. Святого Трифона вважали покровителем людей, що захищає їх від домашніх гризунів, зокрема, від мишей.
Саме в день Трифона святкується велика кількість весіль, бо попереду — Великий піст. Тому, Трифона також вважали покровителем подружжя і сім’ї. Крім того, не можна згадати про те, що день 14 лютого відомий як свято закоханих. Святий Валентин широко відомий в католицькій церкві і за іронією долі точно так само як і Святий Трифон, протегує люблячим людям. За традицією 14 лютого зізнаються в коханні, дарують подарунки, проводять час з другими половинками.
Народні прикмети на 14 лютого
- Якщо небеса закриті туманними хмарами до вечора — в найближчі дні буде хороша погода
- Небо 14 лютого в зірках — весна настане нескоро
- Погода на Трифона показує, якою буде вся весна. Якщо на Трифона тепло — прикмета того, що найближчі 30 днів також будуть теплими
- Пішов сніг — навесні часто йтимуть дощі
- Сніг іде 14 лютого — погода буде дощовою всю весну
- Морозний день — прикмета того, що весна буде холодною і пізньою
- Безвітряний і теплий день 14 лютого — весна теж буде теплою і ранньою
- Якщо в коморі завелися комахи і миші, то потрібно обов’язково помолитися святому Трифону в цей день — напасть незабаром зникне
- Навіть птахи 14 лютого знаходять для себе пару. Тому, можна знайти пару птахів і подивитися, якою буде ваша друга половинка. Синички — суджений буде молодим, веселим і добрим. Ворони — людина у віці і дуже строга. Сороки — суджений буде легковажним, балакучим.
- Якщо заміжня жінка 14 лютого кине букет квітів у водойму, на якій майже немає льоду, і помолиться небу, то незабаром вона зможе завагітніти
- Зоряне і ясне небо — весна буде пізньою
- Увечері стоїть туман — вранці буде тепло
- У засіках до 14 лютого залишилося багато припасів — чекай врожаю
- Зірки падають — весна буде теплою
- Якщо закохані в цей день дадуть клятву вірності, їм не будуть страшні ніякі спокуси і перепони
- Одруження в цей день — хороший знак