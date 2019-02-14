ГОРОСКОП НА 14 ЛЮТОГО

Овен
Представникам цього знаку зірки обіцяють душевну гармонію. А тому багато сімейних Овнів зможуть залагодити конфлікти зі своїм партнером і прийти до спільного знаменника навіть у найбільш спірних питаннях. Ймовірно, у зв’язку з цим кохана людина порадує вас приємним сюрпризом. Самотнім варто мати вигляд на всі сто – не за горами важливе у вашому житті знайомство.
Тілець
У сімейних Тільців у День Закоханих пристрасть у стосунках розгориться з новою силою. Є велика ймовірність, що ваш партнер докладе для цього максимум зусиль, а тому подбайте про те, щоб у вас була напоготові гідна відповідь коханій людині. Самотнім Тільцям не варто сумувати. Постарайтеся вийти у світ – на вас чекає приємне знайомство.
Близнюки
Близнюкам, які вже знайшли свою половинку, варто відмовитися від гучних святкувань і людних місць. І вже точно краще уникати великих компаній, навіть якщо вашим оточенням будуть тільки сімейні пари. У цей час у вас є всі шанси краще зрозуміти один одного і перевести ваші стосунки на новий рівень. А тому романтична вечеря на двох – найкращий варіант.
Рак
Працьовитим сімейним Ракам, незважаючи на вашу завантаженість у роботі, варто виділити в цей день більше часу для вашої половинки. Повірте, увага, турбота і відсутність запізнень на свято будуть найкращим подарунком з вашого боку. Самотнім Ракам варто бути уважнішими з новими знайомствами у цей день – є ймовірність розчарувань.
Лев
Леви — ваша наполегливість і бажання бути в курсі всіх подій може стати ложкою дьогтю в День Закоханих. Не варто наперед розгадувати, який сюрприз приготував вам партнер – це може образити кохану людину. Відпустіть ситуацію і насолоджуйтеся кожним моментом свята. Вільним Левам варто уважніше придивитися до свого оточення. Можливо, подарунок від колеги, який ви вважаєте дружнім, це натяк на щось більше.
Діва
Ваш романтичний настрій дуже здивує партнера і сколихне колишню пристрасть. А тому не стримуйте своїх поривів. Ймовірно, в цей день на вас чекає чимало приємних сюрпризів, які призведуть до приємних змін у стосунках. Самотнім Дівам не варто відкидати спонтанні запрошення на побачення – є ймовірність, що в цей день ви почнете нову, щасливу історію кохання.
Терези
Цей день – чудова нагода проявити відкритість у спілкуванні з коханою людиною і обговорити всі тривожні питання. Партнер не тільки вас зрозуміє, але і підтримає. Самотнім не варто сумувати від безнадії і погоджуватися на нецікаві вам вечірки. Кращою альтернативою буде прояв любові до самого себе – похід у спа, до косметолога або вечір з улюбленою книгою. Пам’ятайте, що зміни постукають у ваше життя тільки тоді, коли ви зміните ставлення до власної персони.
Скорпіон
Скорпіонам може не вистачати романтики та пристрасті у стосунках. Але не варто в День закоханих пред’являти претензії партнеру. Саме час взяти ініціативу в свої руки і вирушити в романтичну поїздку. Повірте, партнер обов’язково підтримає вашу затію. Самотнім Скорпіонам варто бути уважнішими – є ймовірність, що про себе нагадають колишні стосунки. Подумайте добре, перш ніж, піддавшись магії Дня Закоханих, вдруге заходити в одну й ту ж річку.
Стрілець
У цей день загостряться романтичні почуття і прагнення до прекрасного. Постарайтеся це поєднати та вирушити з коханою людиною в красиві місця або на виставку мистецтва. Порада зірок – приборкати свої емоції. Не тільки слухати, але й чути. Самотнім Стрільцям День закоханих обіцяє прекрасну можливість змінити своє життя – не упустіть такого шансу.
Козеріг
Постарайтеся більше уваги приділити собі та своїй зовнішності у цей день. Вирушайте у салон краси, потіште себе покупками. Прекрасний настрій та вогник в очах – найкраща прикраса, яка нікого не залишить байдужим. У стосунках з партнером в особливо впертих Козерогів у цей день можливі конфлікти. Щоб уникнути образ і сварок, дозвольте коханій людині проявити ініціативу у плануванні вашого вечора.
Водолій
Не варто в День Закоханих піддаватися ностальгії та згадувати про колишні стосунки. Тим більше, що нові перспективні знайомства в цей день – більше, ніж імовірні. Головне – відкинути зневіру і не боятися знову відкрити комусь своє серце. На сімейних знаків чекає приємний сюрприз. Ймовірно, ваш партнер здійснить вашу давню мрію.
Риби
Плануючи своє ідеальне свято всіх закоханих, пам’ятайте про те, що найкращим порадником для вас стануть зовсім не мода, поради друзів або знайомих, а саме ваше шосте почуття. Прислухайтеся до себе й не прогадаєте – ви з точністю порадуєте себе та свою кохану людину. Самотнім Рибам зірки обіцяють підвищену увагу протилежної статі до вашої персони. Тож намагайтеся не сидіти вдома – флірт, компліменти та гарний настрій вам гарантовані.