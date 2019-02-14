Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 ЛЮТОГО

14.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1009 — перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург)
  • 1014 — Папа Римський Бенедикт VIII визнав Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії
  • 1663 — Канада оголошена королівською провінцією Франції
  • 1778 — прапор Сполучених Штатів уперше формально визнаний іноземним військово-морським судном, коли французький адмірал Туссен-Гійом Піке де ла Мот салютував дев’ятьма гарматамиамериканському кораблеві «Рейнджер» під командуванням Джона Джонса
  • 1779 — у сутичці з аборигенами Гавайських островів загинув англійський мореплавець Джеймс Кук
  • 1797 — британська ескадра розбила іспанський флот біля мису Сан-Вісент (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримав звання контр-адмірала
  • 1807 — при пожежі на англійському кораблі «Аякс» загинуло майже 300 осіб
  • 1848 — за мирним договором Мексика віддала Техас Сполученим Штатам
  • 1859 — Орегон став 33-м штатом США
  • 1876 — американський винахідник Александер Белл продемонстрував перший побутовий телефон
  • 1879 — війська Чилі захопили порт Антофагаста, почавши війну проти Болівії і Перу (Тихоокеанська війна)
  • 1883 — Карл Маркс захворів на бронхіт, що незабаром призвело до його смерті
  • 1912 — Аризона стала 48-м американським штатом
  • 1927 — створена хокейна команда «Торонто мейпл лівз» (до цього називалася «Торонто Сент-Петс»)
  • 1933 — у Парижі відкрилася перша у світі телефонна служба точного часу
  • 1939 — у Гамбурзі на верфі «Блом і Фосс» спущений на воду лінкор «Бісмарк» — найпотужніший корабель Німеччини в Другій світовій війні
  • 1946 — у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлений ENIAC — один із перших у світі комп’ютерів
  • 1949 — відкрита перша сесія Кнесету, парламенту Ізраїлю
  • 1952 — в Осло відкрилися VIII (VI) Зимові Олімпійські ігри
  • 1958 — в Аммані Йорданія та Ірак підписали договір про об’єднання двох королівств, на чолі якого став король Іраку Фейсал II
  • 1978 — англійська група Dire Straits розпочала в Лондоні запис свого першого альбому.
  • 1993 — Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону.
  • 2005 — у Лівані внаслідок теракту вбитий колишній прем’єр-міністр Рафік Харірі.
  • 2005 — заснування сервісу YouTube.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"