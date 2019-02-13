У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З ЧЕРЛІДЕНГУ

9 та 10 лютого в спортивному комплексі «Металург» міста Покровськ відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з черліденгу.
Про це повідомляє Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької ОДА.
Змагання зібрали близько 130 спортсменів – представників чотирьох міст Донеччини (Білицьке, Дружківка, Покровськ, Родинське), а також гостей з міста Дніпро.
На відкритті чемпіонату учасників привітали начальник управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Віталій Щербинка, в.о. директора обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи Тетяна Малієва і директор дитячо-юнацької спортивної школи міста Покровськ Ігор Юркін.
Особистий залік визначив переможців і призерів у різних видах програми: чер-данс-фрістайл команда (пом-пон); чер-данс фрістайл квартет; чер-данс-фрістайл дует (пом-пон); чер-данс-фрістайл соло (пом-пон); чер-команда; чер-мікст-команда; чер-індивідуальний виступ; групові станти; чер-данс джаз команда; чер-данс джаз квартет; чер-данс джаз дует; чер-данс джаз соло; чер-данс хіп-хоп команда; чер-данс хіп-хоп квартет; чер-данс хіп-хоп дует; чер-данс хіп-хоп соло.
Відзначимо, що змагання стали відбірковими на чемпіонат України з черліденгу, який відбудеться в місті Харків 1-3 березня.