СВАРКА ЧОЛОВІКІВ У ПОКРОВСЬКУ ЗАВЕРШИЛАСЬ ДЛЯ ОДНОГО З НИХ НОЖОВИМ ПОРАНЕННЯМ

Конфлікт між товаришами почався на ґрунті неприязних стосунків. Під час сварки покровчанин вдарив свого опонента ножем. Потерпілий доставлений до лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Вчора ввечері, 12 лютого, до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні був доставлений 38-річний чоловік з ножовим пораненням грудної клітини.
В результаті проведених оперативних заходів було встановлено, що того вечора потерпілий зустрівся біля під’їзду зі своїм 36-річним знайомим. На ґрунті неприязних стосунків між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник дістав з кишені розкладний ніж та вдарив ним потерпілого.
В ході перевірки було встановлено, що правопорушник і раніше притягався до кримінальної відповідальності.
Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Таким чином правопорушник може відправитися за грати на строк до 8 років.
Наразі вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.