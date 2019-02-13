МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ: УРЯД ПРОДОВЖУЄ ВДОСКОНАЛЮВАТИ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІЛЬГ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

З лютого 2019 року постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62 « Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до порядку надання житлових субсидій. Відповідно до внесених змін, вже в березні поточного року ті громадяни, яким призначено субсидію з 2018 року, отримають кошти на оплату житлово-комунальних послуг готівкою.
Зазначені кошти будуть перераховані особам, які одержують пенсії — через Пенсійний фонд України шляхом перерахування коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта»; особам, які не одержують пенсії – через АТ «Ощадбанк» на поточні рахунки громадян або через платіжну систему «Система термінових переказів «Швидка копійка». При цьому, громадяни отримають персональне повідомлення про надання житлової субсидії у готівковій формі.
З 1 травня 2019 року призначення житлової субсидії таким домогосподарствам здійснюватиметься лише після подання нової заяви (в якій обов’язково зазначається номер мобільного телефону заявника) і декларації.
Ті домогосподарства, яким призначено субсидію з 2019 року отримуватимуть її у грошовій формі, тобто за тим механізмом, який впроваджено з січня поточного року, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1176 «Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі».
Відповідно до цього механізму, кошти будуть перераховуватися на облікові рахунки громадян відкриті в АТ «Ощадбанк». Розрахунок за спожиті громадянами житлово-комунальні послуги з підприємствами здійснюватиметься АТ «Ощадбанк». За підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів будуть перераховані на поточні рахунки громадян.