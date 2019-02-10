ІМЕНИНИ 10 ЛЮТОГО

Володимир — слов’янське ім’я. Деякі дослідники вказують на слов’янсько-германське походження імені Володимир. Частка «світ» ріднить це ім’я з такими готськими іменами, як Валамир, Видимир.
Георгій — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Георгій пов’язано з давньогрецьким словом «георгос», яке означає «той, хто обробляє землю». Ім’я Георгій набуло поширення в християнських країнах завдяки імені святого Георгія Побідоносця.
Ольга — жіноче ім’я східно-слов’янського походження. Існують дві основні версії походження цього імені. Згідно з першою з них, це давньоруське ім’я, яке було запозичене з скандинавської мови. Воно утворене від імені Хельга, що означає «священна», «свята», «мудра», «світла». За іншою версією походження імені Ольга пов’язано з давньослов’янськими іменами Волх, Вольга. Вони означали «сонячна», «гарна», «велика».
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».