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У КРАМАТОРСЬКУ ВШАНУВАЛИ ПАМ`ЯТЬ ЗАГИБЛИХ ВІД ОБСТРІЛУ У 2015 РОЦІ

10.02.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Сьогодні, 10 лютого,  відбулися урочисті заходи з нагоди 4 річниці обстрілу аеропорту та жилих кварталів у Краматорську.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.

«Той день став однією з найкривавіших сторінок неоголошеної російсько-української війни. Він вкотре показав Україні й світу, що для путінської Росії немає жодних «червоних ліній»; що агресор не зупиниться ні перед чим у своєму бажанні знищити нашу державу. А це означає, що лише ми можемо його зупинити.
Минуло вже 4 роки, але той день відгукується гострим болем не лише в серцях тих, хто втратив своїх рідних чи близьких. Вся Україна схиляє голову в пам’ять про загиблих. Вічний їм спокій.
Вічна слава і вдячність усім, хто боронить українську державу», — відзначив у повідомленні Олександр Іванович.

Біля пам`ятного каменя, на місці якого планують збудувати капличку, відбувся мітинг-реквієм.

Усі присутні згадали загиблих та постраждалих у той страшний день, вшанували їх пам`ять хвилиною мовчання та поклали квіти до пам`ятного знака.

Нагадаємо, 10 лютого 2015 року російські реактивні системи залпового вогню «Смерч» розстріляли аеропорт та житлові квартали у центрі міста.

Тоді 17 людей загибли, 64 людини було поранено, у тому числі й 5 дітей.

 

 

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