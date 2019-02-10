У КРАМАТОРСЬКУ ВШАНУВАЛИ ПАМ`ЯТЬ ЗАГИБЛИХ ВІД ОБСТРІЛУ У 2015 РОЦІ

Сьогодні, 10 лютого, відбулися урочисті заходи з нагоди 4 річниці обстрілу аеропорту та жилих кварталів у Краматорську.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.
«Той день став однією з найкривавіших сторінок неоголошеної російсько-української війни. Він вкотре показав Україні й світу, що для путінської Росії немає жодних «червоних ліній»; що агресор не зупиниться ні перед чим у своєму бажанні знищити нашу державу. А це означає, що лише ми можемо його зупинити.
Минуло вже 4 роки, але той день відгукується гострим болем не лише в серцях тих, хто втратив своїх рідних чи близьких. Вся Україна схиляє голову в пам’ять про загиблих. Вічний їм спокій.
Вічна слава і вдячність усім, хто боронить українську державу», — відзначив у повідомленні Олександр Іванович.
Біля пам`ятного каменя, на місці якого планують збудувати капличку, відбувся мітинг-реквієм.
Усі присутні згадали загиблих та постраждалих у той страшний день, вшанували їх пам`ять хвилиною мовчання та поклали квіти до пам`ятного знака.
Нагадаємо, 10 лютого 2015 року російські реактивні системи залпового вогню «Смерч» розстріляли аеропорт та житлові квартали у центрі міста.
Тоді 17 людей загибли, 64 людини було поранено, у тому числі й 5 дітей.