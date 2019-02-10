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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 ЛЮТОГО

10.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1635 — засновано Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури
  • 1789 — закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині частині Волині
  • 1810 — відбулося урочисте відкриття Одеської опери
  • 1942 — вручено перший «золотий диск» (від компанії грамзапису «Віктор» Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)
  • 1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
  • 1972 — ВВС заборонила трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи «Wings» Give Ireland Back to the Irish («Віддайте Ірландію ірландцям»)
  • 1992 — на екрани США вийшов фільм «Основний інстинкт»
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея
  • 1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі
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