ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 ЛЮТОГО 10.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1635 — засновано Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури1789 — закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині частині Волині1810 — відбулося урочисте відкриття Одеської опери1942 — вручено перший «золотий диск» (від компанії грамзапису «Віктор» Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.1972 — ВВС заборонила трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи «Wings» Give Ireland Back to the Irish («Віддайте Ірландію ірландцям»)1992 — на екрани США вийшов фільм «Основний інстинкт»1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі Tweet Pin It Tags:10 лютого, 10 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ