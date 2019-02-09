ІМЕНИНИ 9 ЛЮТОГО

Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван.
Йосип, Йосиф — християнське чоловіче ім’я давньоєврейського походження. Український варіант походить через старослов’янське посередництво від грец.Ιωσήφ — похідного від єврейського імені Йосеф (івр. יוֹסֵף — букв. ‘«буде додано, додасться»). Форма з прикінцевим «п» з’явилася внаслідок особливостей праслов’янської вимови, у якій був відсутній звук «ф». У біблійній (церковній) літературі вживається виключно форма Іосиф або Йосиф.
Дмитро (грец. Δημήτριος) — чоловіче ім’я, пов’язане з ім’ям Деметри, богині землі й родючості із давньогрецької міфології. Перекладається приблизно так: «Той, хто належить Деметрі». Слов’янізована форма грецького імені Деметріус
Петро(МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі. Інші форми — Пітер (в англомовних країнах), Педро (в іспаномовних країнах), Педру (в португаломовних країнах), П’єр (у франкомовних країнах) тощо.