9 лютого вшановують пам’ять Іоанна Златоуста, який також відомий як архієпископ Константинопольський і є одним з найбільш шанованих святих у православ’ї. Відомо, що грецький священик вплинув на становлення християнства та розвиток його в Росії. Також прославився добрими справами. У старовину Іоанну Златоусту молилися про поповнення розуму, допомоги в духовному розвитку, пошуку себе, про благополуччя в сімейних відносинах. Продовжують робити це і по сей день. Також вважали, що Іоанн Златоуст — захисник людей, які перебувають у відчаї
Що стосується народних обрядів і традицій, поширених в день 9 лютого, то велика увага приділялася російської печі, яка вважалася символом домашнього затишку і центром будинку. Вважали, що вогонь у печі замінює сонце, яке в зимові дні рідко з’являється на небі. Аналізували погодні явища в цей день і намагалися за прикметами передбачити, якою буде погода в наступні дні і місяці.
Цікаво, що 9 лютого піч топили особливим чином — з «коштовних гирлом». Для цього складали дрова так, щоб вони спалахнули разом. Вогонь, на думку предків, додавав щастя в домі, гарантував вдалий рік.
У день 9 лютого поминали близьких і готували ритуальні страви: відкриті пироги (пироги-розтягаї) з начинкою з грибів, м’яса, риби.
Народні прикмети на 9 лютого
- Сніг на полі лежить горбами — чекай доброго врожаю
- Низьке небо 9 лютого — швидше за все, настануть холоди
- Хмари швидко йдуть за напрямком вітру — прикмета того, що снігу не буде. Якщо ж вони, навпаки, рухаються проти вітру, то це призведе до снігопадів
- 9 лютого потрібно розпалити вогонь в печі або каміні — у сім’ї буде достаток, мир і спокій протягом усього року
- У день 9 лютого не можна топити піч сирими дровами — це до нещастя в будинку
- Вважалося, що Златоустів день, 9 лютого, відмінно підходить для лікування зубного болю. Для цього вимовляли змова: «Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам’яніли і довіку не хворіли»
- Навіть відлига 9 лютого не гарантує наближення весни — швидше за все, навпаки, будуть морози
- Якщо скло в будинку запітніли — чекай холоднечі.
- Обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого — погана прикмета
- Не можна в цей день отримувати і дарувати подарунки — це до біди. Вважалося, що 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори
- Не можна мити голову на Златоуста — це погана прикмета